سامسونغ تواجه مشاكل البطارية من جديد

يبدو أن آبل ليست الوحيدة التي تواجه جدلا بسبب إبطاء بطاريات أجهزتها القديمة، حيث اشتكى عدد من مستخدمي أجهزة سامسونغ نوت 8، من عدم قدرتهم على إعادة تشغيل أجهزتهم عند انتهاء الشحن.

وأشار المستخدمون إلى أن أجهزتهم تتوقف العمل بشكل تام فور انتهاء البطارية، حيث لا تستجيب عند توصيلها بالشحن.

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وعلى الرغم من أن هذه المشكلة ليست منتشرة على نطاق واسع، إلا أن الشكاوى حول هذه القضية أصبحت متزايدة في الآونة الأخيرة عبر موقع "Reddit" وغيره من المواقع، كما تم ملاحظة هذه المشكلة من قبل "Piunikaweb".

وكانت سامسونغ قد كشفت، في وقت سابق، أن سبب خفضها حجم البطارية في هواتف نوت 8، هو المعالج الجديد المبني بتقنية 10 نانومتر وهذا يخفض من استهلاك الطاقة بنسبة 30%. كما أن هذا التقليل يجعل الشركة تضمن سلامة البطارية وبالتالي سلامة العملاء.

ولم تعلق الشركة على الحادثة، إلا أنها على بينة منها ويفترض أن تفعل ما في وسعها للقضاء على هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن، خاصة في ضوء المشاكل السابقة التي واجهتها بشأن انفجار بطاريات أجهزة غالاكسي نوت 7.

وقال أحد المشرفين على منتدى سامسونغ إن هذه المشكلة بالذات مع نوت 8 بشأن توقفه على العمل فور انتهاء الشحن، "يجب التعامل معها فورا".

المصدر: بي جي آر

فادية سنداسني