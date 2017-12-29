احتفل بنهاية عام 2017 على طريقة سناب شات!

أطلقت سناب شات ميزة "قصتك لعام 2017" (Your 2017 Story) للاحتفال بنهاية العام.

وتتيح الميزة إمكانية انتقاء مجموعة مختارة من اللقطات "Snaps"، المحفوظة في مجلد "الذكريات" داخل التطبيق طوال عام 2017.

ويمكن للمستخدمين تحرير المجلد أو إضافة لقطات معينة، وحفظه أو مشاركته مع الأصدقاء.

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ويتم تفعيل ميزة "Your 2017 Story" من خلال النقر على زر ذكريات أسفل مفتاح كاميرا سناب شات.

وستكون "قصتك لعام 2017" موجودة في الجزء العلوي من علامة التبويب "الكل"، حيث يمكنك مشاهدة أو تعديل أو حفظ ومشاركة القصة.

ويقول سناب شات: "كل قصة لعام 2017 ستكون فريدة من نوعها، مكونة من لقطات مختارة ومنسقة، وبناء على مجموعة من الإشارات مثل الموقع والتاريخ والتسميات التوضيحية المرتبطة بكل سناب، لإنشاء قصة مقنعة مخصصة لك".

وتجدر الإشارة إلى أن سناب شات واجهت الكثير من التحديات في عام 2017، حيث قررت الشركة إعادة تصميم التطبيق في نوفمبر، من أجل جعله تسهيل استخدامه.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا