غوغل تطور نظاما يختار أفضل الصور

طورت غوغل نظاما جديدا (NIMA) يستخدم الذكاء الاصطناعي لمسح جميع الصور الملتقطة عبر الهاتف، واختيار أكثر الصورة جاذبية.

ويستخدم النظام الشبكات العصبية العميقة، وهو نوع من نظام الحوسبة الذي يحاكي الشبكات البيولوجية في الدماغ، لفحص صور الهاتف وتحديد العناصر الفنية والجمالية.

وتأمل غوغل في تطوير النظام كتطبيق لتقديم مجموعة من التحسينات المتعلقة بالسطوع والتباين في الوقت الحقيقي، وحتى تقديم نصائح لتحسين طريقة تعديل الصور.

MIT-Adobe FiveK dataset/Google

وبمجرد إصدار النظام رسميا للاستخدام على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر، فإنه سيكون قادرا على اختيار الصور على أساس العناصر الجاذبة، مثل الجمال أو البعد العاطفي.

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ومن الناحية المثالية، سيتم مقارنة كل صورة مع أخرى مرجعية لموضوع أو أسلوب مماثل. ولكن إذا لم تتوفر هذه المرجعية، فسيستخدم نظام غوغل بيانات إحصائية لقياس ما يفضله البشر.

وتجدر الإشارة إلى أن الخوارزمية تعطي درجات من 1 إلى 10 لجميع الصور، وتقترح تعديلات لأشياء محددة، مثل درجة السطوع وغير ذلك.

ويأمل مهندسو غوغل في أن يسمح النظام للمستخدمين بإجراء التعديلات في الوقت الفعلي.

وتقول غوغل إن درجات الصور تتطابق بشكل وثيق مع التقييمات التي يقدمها البشر. وتميل بعض الصور التي أصدرها نظام غوغل إلى احتواء مناظر طبيعية، مثل غروب الشمس والمياه، حيث حصلت على أعلى الدرجات.

وعلى الرغم من عدم إصدار النظام حتى الآن للاستخدام العام، إلا أن مهندسي غوغل يأملون في أن يتيح إمكانية التقاط صور أفضل في الوقت الفعلي.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا