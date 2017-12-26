أندرويد القادم يسمح بخداع المستخدم!

أكدت مواقع مهتمة بالشؤون التقنية أن نسخة أندرويد القادمة ستسمح بإخفاء المعلومات التي تتعلق بقوة الإشارة الواردة من المخدم أو شبكة الاتصالات.

وتعتمد سرعة استقبال وإرسال البيانات في الهواتف والأجهزة الذكية عموما على العديد من العوامل والتي من أهمها قوة الإشارة المرسلة من المخدم أو شبكة الاتصالات، لذا يولي المستخدمون اهتماما كبيرا لهذا الأمر ويتابعونه باهتمام عن طريق الميزات التي توفرها أجهزتهم.

وفي العديد من الأحيان ولأسباب تقنية أو جوية أو غيرها، قد تنخفض جودة الإشارة، لذا طالبت العديد من شركات الاتصالات شركة غوغل بإخفاء الميزة التي تسمح بقياسها في الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، بهدف حجب تلك المعلومات عن المستخدم تحاشيا لأي سجالات أو شكاوى قد يتقدم بها العملاء.

vesti.ru

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ووفقا لبعض المطورين ومصممي البرامج فإن "غوغل استجابت لتلك الدعوات ومن الممكن أن تلغي الميزة التي تسمح بقياس الإشارة من نسخة Android P المنتظرة، حيث لن يتمكن المستخدم من الوصول إلى المعلومات التي تتعلق بجودة إشارة الشبكة عن طريق الإعدادات الموجودة في جهازه مباشرة كما يحصل حاليا، بل سيضطر لتحميل برامج إضافية لمعرفة تلك المعلومات".

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر