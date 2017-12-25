غوغل تواصل استقطاب خبراء آبل

في خطوة منها لتطوير معالجات خاصة بها، استقطبت غوغل مؤخرا أحد أهم الخبراء السابقين في شركة آبل الأمريكية.

وفي حديث عن الموضوع، قال خبراء في مجال التقنية: "ربما تطمح غوغل لتطوير معالجاتها الخاصة للأجهزة الذكية التي ستنافس بها أهم المعالجات الموجودة في الأسواق، لذا استقطبت جون برونو المهندس والخبير الذي جعل من معالجات آبل واحدة من أكثر المعالجات كمالا والأفضل أداء".

من جانبها، قالت صحيفة The Information: "لم تصرح غوغل رسميا عن المهمات التي أوكلتها لبرونو، لكنه كتب على صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنه سيعمل كمهندس نظم".

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أما موقع Engadget فتطرق للموضوع بالقول: "ليس غريبا انتقال خبير جديد من آبل إلى غوغل التي تستقطب مؤخرا الكثير من الخبراء المخضرمين في مجال التقنية والإلكترونيات، ومنهم خبراء سابقون في Qualcomm سيساعدونها على تطوير المعالجات والشرائح الإلكترونية الخاصة بأجهزتها. اليوم لدينا معلومات عن معالج جديد للرسوميات طورته غوغل للعمل في أجهزة Pixel 2 وPixel 2 XL، ومن المفترض أنها تعمل على تطوير شرائح أخرى لهذا النوع من الأجهزة".

تجدر الإشارة إلى أن عددا من المواقع ووسائل الإعلام كانت قد أكدت منذ مدة أن آبل قامت بتوظيف المهندس مانو جولاتي، أحد أبرز مصممي المعالجات في شركة آبل للعمل لديها، والذي وفقا للمعلومات سيتضمن عمله تطوير المعالجات التي ستركب في هواتف بيكسل التي تنتجها الشركة، كما سيشغل منصب كبير المصممين المشرفين على مشروع (System-on-a-Chip)، وذلك لتطوير عدد من الأجهزة التي باشرت غوغل تطوريها بدءا من العام الماضي.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر