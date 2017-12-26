روسيا تنافس "غوغل" في رقمنة الأرض

يشمل مشروع "الأرض الرقمية"، بصفته نموذجا إلكترونيا رقميا لسطح الأرض، مناطق روسيا كلها بحلول عام 2020.

وفي حديث أدلى به، يوم الاثنين 25 ديسمبر، لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، قال مدير عام شركة "الأنظمة الفضائية الروسية" أندريه تيولين: "نخطط لأن يشمل المشروع عام 2018 مناطق: موسكو، بطرسبورغ، أقاليم كراسنودار وخاباروفسك وبريمورسكي. أما جمهورية القرم ومقاطعة روستوف فستكونان منطقتين تجريبيتين في هذا المشروع".

إقرأ المزيد

وقال تيولين إن شركة خاصة بمساهمة شركة "روسكوسموس" الفضائية الحكومية والقطاع الخاص سيتم تأسيسها لتنافس في السوق خدمتي "Google Earth" و"Google Esri"، وأوضح قائلا: "ندرك جيدا صعوبة إطلاق خدمة أفضل من (Google Esri). لكن غوغل لم تقترح إلى الآن على روسيا وغيرها من البلدان النامية خرائط بتفاصيل فائقة وبدقة أكثر من متر واحد، الأمر الذي يمنحنا أفضلية في السوق حيث نطرح خرائط بدقة أكبر من ذلك".

وأضاف أندريه تيولين أن المشروع سيشكل أساسا لاستحداث خدمات أخرى في مصلحة الزراعة والغابات والبنية التحتية الخاصة بالمواصلات وتخطيط المدن والتأمين وغيرها من المجالات.

أما الدولة فستحصل على منتجات المشروع الأساسية مجانا، فيما ستكون المنتجات والخدمات الجاهزة مدفوعة.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف