هواتف بيكسل تفشل في الاتصال بأجهزة الراوتر

أبلغ مستخدمو هواتف بيكسل وبيكسل 2 عن مشكلات تتعلق بالاتصال مع الراوتر، وقد اعترفت غوغل بوجود هذه المشاكل وهي تبحث في إمكانية إصلاحها.

ومن بين المشاكل التي أبلغ عنها المستخدمون، أن الأجهزة تسجل تباطؤ الماسح الضوئي لبصمات الأصابع ويقوم بإعادة التشغيل تلقائيا.

وتم الإبلاغ عبر منتديات "Google Product Forums" و"Reddit"، عن هذه المشاكل التي طالت أجهزة بيكسل وبيكسل 2 التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد أوريو.

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ويتمثل العيب الرئيسي في امتناع الأجهزة عن الاتصال بجهاز الراوتر من خلال إظهار علامة قطع الاتصال بشكل متكرر، فضلا عن قيام الأجهزة بإعادة التشغيل بشكل تلقائي.

وذكر معظم المستخدمين أن هذه المشاكل ظهرت من خلال استخدام منتجات غوغل من قبيل جهاز الاتصال بالواي فاي "Netgear Orbi"، وأجهزة راوتر "Cisco" و"Eero"، الذين أظهرا أيضا صعوبة في إنشاء اتصال مع أجهزة بيكسل.

وتدرس الشركة حاليا هذه المشاكل التي تم الإبلاغ عنها من أجل العمل على إصلاحها، وقد أفادت تقارير نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن بعض مستخدمي أجهزة بيكسل 2 وبيكسل إكس إل، وجدوا صعوبات في تشغيل تطبيق "Now Playing".

المصدر: غادجيت

فادية سنداسني