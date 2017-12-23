هاتف نوكيا المنتظر بميزة غير متوقعة!

أكد موقع "GSMArena" أن هاتف نوكيا-9 المنتظر سيأتي بميزة لم يتوقعها عشاق الماركة الفنلندية.

وحول هذه الميزة قال الموقع: "في وقت ينتظر فيه الكثيرون صدور هذا الهاتف، الذي من المتوقع أن يعيد اسم نوكيا بقوة إلى سوق الهواتف الذكية بسبب مواصفاته الممتازة وسعره المنافس، أكدت مصادرنا أن الشيء المميز فيه سيكون كاميراته الأمامية المزدوجة التي تحوي على عدستين بدقة 5 ميغابيكسل من نوع Chicony CKACE16 بفتحات f/2.0 و f/2.4".

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وتأتي تلك المعلومات بعد مدة من تأكيد الموقع أن إصدار هذا الهاتف سيكون، في 19 يناير 2018، حيث سيترافق مع إصدار الجيل الثاني من هواتف نوكيا-8 وسيأتي الهاتفان بشكل يتناسب مع السوق الصينية، حيث يزودان بنسخة أندرويد تضم تطبيقات خاصة تناسب المستخدمين في الصين.

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وعن الميزات الأخرى لـ "نوكيا-9"، من المنتظر أن يطرح بنموذجين مزودين بشاشات QHD عالية الدقة بحجم 5.5 بوصة وأبعاد "18:9" ومعالجات Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 التي تعتبر من أفضل معالجات الهواتف المطروحة في الأسواق حاليا، بالإضافة إلى كاميرا خلفية مزدوجة وهيكل مقاوم للماء والغبار، ومنفذ "3.5 ملم" للسماعات.

وستطرح النسخة التي ستأتي بذاكرة داخلية 64 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابيت، بسعر 560 دولارا تقريبا، أما النسخة التي ستأتي بذاكرة داخلية 128 غيغابايت وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت فستكون أغلى بقليل (635 دولارا).

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر