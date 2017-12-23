"Star Wars" تقتل عاشقا للألعاب الإلكترونية في موسكو
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عثرت الشرطة في إحدى الشقق بمدينة موسكو على جثة رجل يبلغ من العمر 44 عاما، يرتدي نظارة الواقع الافتراضي.
وأفادت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق في موسكو، يوم الجمعة 22 ديسمبر، بأن الرجل أصيب بجرح في رأسه. وافترض رجال الشرطة أنه كان ينتقل من غرفة إلى أخرى داخل الشقة، في جادة المارشال جوكوف، مرتديا نظارة الواقع الافتراضي، ثم تعثر ووقع على مكتب زجاجي أصابت إحدى شظاياه رأسه، وتوفي نتيجة نزيف الدم.
وأوضح مصدر في شرطة موسكو أن أم الرجل هي التي اكتشفت الجثة بعد أن فشلت محاولاتها للاتصال بابنها.
وقال المصدر إن "Star Wars" كانت آخر لعبة إلكترونية شغلها الرجل في نظارة الواقع الافتراضي. وأضاف أن الطبيب قال إن "المتوفي لم يلاحظ النزيف لاندماجه الشديد باللعبة".
المصدر : لينتا. رو
يفغيني دياكونوف
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