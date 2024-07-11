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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 17:05 GMT

    سامسونغ تعلن رسميا عن هاتف Galaxy Z Fold6 (فيديو)

    أعلنت سامسونغ رسميا عن هاتف Galaxy Z Fold6 الجيد الذي صممته ليكون أحد أفضل الهواتف القابلة للطي.

    سامسونغ تعلن رسميا عن هاتف Galaxy Z Fold6 (فيديو)
    Legion-Media

    يأتي الهاتف بهيكل قابل للطي من المنتصف أبعاده (153.5/132.6/5.6) ملم، وزنه 239 غ، وحصل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP48.

    وشاشته الأساسية جاءت Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X، مقاس 7.6 بوصة، دقة عرضها (1856/2160) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2600 شمعة/م تقريبا.

    وحصل الهاتف على شاشة خارجية من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X، أتت بمقاس 6.3 بوصة، دقة عرضها (968/2376) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 1600 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2.

    يعمل الجهاز بنظام تشغيل Android 14 مع واجهات One UI 6.1.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، ذواكر داخلية 256 /512 غيغابايت و1 تيرابايت.

    وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+12+10) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق العرض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة (10+4) ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4k بمعدل 30 إطارا في الثانية.

    ودعمته سامسونغ بمكبرات صوت عالية الأداء من نوع AKG، وتقنيات "بلوتوث-5.3"، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 3.2، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 15 واط.

    المصدر: gsmarena

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