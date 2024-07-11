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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 06:59 GMT

    سامسونغ تكشف عن أفضل ساعاتها الذكية (فيديو)

    كشفت سامسونغ عن ساعة Galaxy Watch Ultra الجديدة التي حصلت على مواصفات وميزات تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية حاليا.

    سامسونغ تكشف عن أفضل ساعاتها الذكية (فيديو)
    youtube/Samsung

    وتأتي الساعة بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (47.4/47.4/12.1) ملم، وزنه 60,5 غ، وأحيط الهيكل بإطار متين مصنوع من التيتانيوم، وحميت واجهته الخارجية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

    وشاشاتها جاءت Super AMOLED، مقاس 1.5 بوصة، دقة عرضها (480/480) بيكسل، ومعدل سطوعها 327 شمعة/م تقريبا، وجهّزت بخاصية Always-on display.

    تعمل الساعة بنظام Android Wear OS 5 مع واجهات One UI Watch 6، ومعالج Exynos W1000 الجديد الذي كشفت عنه سامسونغ مؤخرا، ومعالج رسوميات Mali-G68، وذواكر وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 32 غيغابايت.

    ودعمتها سامسونغ بمستشعرات لقياس حرارة جسم المستخدم، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتطبيقات لمراقبة النشاط البدني للمستخدم.

    وزوّدت الساعة ببوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وحصلت على تقنية eSIM لإجراء المكالمات الصوتية، كما دعمتها سامسونغ بشريحة NFC، وبطارية بسعة 590 ميلي أمبير يمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 10 واط.

    المصدر: gsmarena

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