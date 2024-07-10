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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 04:49 GMT

    أبرز مواصفات Galaxy Z Flip6 الجديد من سامسونغ

    سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات تتعلق بمواصفات هاتف Galaxy Z Flip6 القابل للطي الذي ستطلقه سامسونغ قريبا.

    أبرز مواصفات Galaxy Z Flip6 الجديد من سامسونغ
    youtube/Techtics

    وتبعا للتسريبات فإن الهاتف حصل هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8، وحمي هيكله بإطار من المعدن، كما حميت واجهته الخارجية بزجاج Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش.

    وشاشته الأساسية المرنة جاءت من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (2640/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، أما شاشاته الخارجية فأتت Super AMOLED، مقاس 3.4 بوصة، دقة عرضها (720/748) بيكسل.

    يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

    أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+12) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق العرض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 10 ميغابيكسل.

    وحصل الهاتف تقنيات "بلوتوث-5.3"، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، ويمكن شحنها لاسلكيا.

    المصدر: gsmarena

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