وحول الموضوع قال المدير العام للشركة بافيل شيرينكوف:"تعمل شركتنا على تطوير جهاز اتصال شخصي صغير يؤمن خدمات الاتصال من خلال الأقمار الصناعية. الجهاز الجديد بحجم الهاتف الخلوي، ومصنوع من مكونات إلكترونية جديدة. نأمل أن يحصل على شهادات الاعتماد المطلوبة قيل نهاية العام الجاري"

وفي نهاية يونيو الماضي كانت الشركة قد أعلنت أيضا عن تطوير جهاز اتصالات محمول يمكن وضعه في حقيبة الظهر، ويعمل مع الأقمار الصناعية، وأشارت إلى أن الجهاز يسمح للمستخدم بإرسال الرسائل النصية والصوتية، وإرسال الملفات من أي مكان على سطح الأرض، وأشار المدير العام للشركة حينها أن العديد من العملاء في القطاع العام والخاص أبدوا اهتماما بالجهاز الجديد، وأبدت العديد من المؤسسات العاملة في مجال السياحة وقطاع الوقود والطاقة رغبتها بالحصول عليه.

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تجدر الإشارة إلى الشركة المذكورة هي المسؤولة عن منظومة "Gonet" الروسية، والتي تعتبر اليوم من أهم المنظومات العالمية التي تستخدم فيها الأقمار الصناعية لتأمين خدمات الاتصالات وخدمات الملاحة، كما يمكن استخدام أقمار هذه المنظومة لمراقبة أحوال الطقس، ومراقبة حرائق الغابات والكوارث الطبيعية.

المصدر: فيستي