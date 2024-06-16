"روستيخ" تطور حواسب صغيرة بمواصفات خاصة

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية عن تطوير حواسب صغيرة الحجم ، مصممة لتكون عملية ومتعددة الاستخدامات.

جاء في بيان صادر عن المؤسسة:"تمكن الخبراء في شركة Ruselectronics التابعة لمؤسستنا من تطوير حواسب صغيرة الحجم أطلق عليها اسم MP21، هذه الحواسب جهّزت بمعالجات Elbrus-2S3 الروسية الثنائية النوى التي تعمل بترددات لا تقل عن 1600 ميغاهيرتز، والتي توفر مواصفات ممتازة لحماية البيانات، وحصلت على معالج رسوميات مدمج، كما يمكن تزويد هذه الأجهزة بذواكر وصول عشوائي سعاتها إلى 8 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 60 و480 غيغابايت.

وتتميز الحواسب الجديدة بسهولة حملها واستخدامها في أي مكان تقريبا، إذ تبلغ أبعاد الحاسب (95/95) ملم، وتزن اللوحة الأم فيه نحو 100 غ.

وأشار الخبراء في "روستيخ" إلى أن الحاسب الجديد لا يزيد استهلاك الطاقة فيه عن 40 واط، كما يمكنه العمل في درجات حرارة تتراوح ما بين -40 إلى +55 درجة مئوية، الأمر الذي يجعله مناسبا للاستخدام مع معدات الطائرات.

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وحول الوضوع قال، بروكا بيتشكوف، نائب المدير العام لمعهد "INEUM" التقني الروسي:"الحاسب الجديد تم تصنيعه بالكامل من مكونات مطورة في روسيا، وقادر على منافسه نظائره الأجنبية، لقد اجتاز الحاسب الاختبارات المطلوبة وتجري الاستعدادات لإطلاق عمليات إنتاجه التسلسلي".

المصدر: روستيخ