ASUS تطلق حاسبا مميزا للمصممين ومحبي ألعاب الفيديو

بدأت ASUS بالترويج لحاسبها المحمول الجديد الذي جهّز بمواصفات تجعله جهازا ممتازا للمصممين ومحبي ألعاب الفيديو الحديثة.

وحصل حاسب FA507UI TUF Gaming A15 على هيكل أبعاده (354/25/251) ملم، وزنه 2.2 كلغ.

وجهّز بشاشة IPS، مقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها (2560/1440) بيكسل، ترددها 165 هيرتز، ومعدل سطوعها يعادل 300 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بمعالج AMD Ryzen 9 8945H، ومعالج رسوميات GeForce RTX 4070، وذواكر وصول عشوائي 32 غيغابايت، وذواكر داخلية من نوع SSD بسعة 1 تيرابايت.

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وجهزته ASUS بشرائح موديم متطورة تمكنه من العمل مع شبكات Wi-Fi 6E، وزودته بمنفذ Thunderbolt 4، ومنفذي USB 3.0، ومنفذ HDMI، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

كما حصل على مكبرات صوت عالية الأداء، وكاميرا لإجراء مكالمات الفيديو، وزوّد ببطارية باستطاعة 90 واط تكفيه ليعمل لأكثر من 6 ساعات بالشحنة الواحدة.

المصدر: 3dnews