أطلق فريق من الباحثين منصة تواصل اجتماعي، اسمها Butterflies (الفراشات)، تتيح إجراء تفاعلات قوية بين البشر والذكاء الاصطناعي (AI) عبر المشاركات والتعليقات والرسائل المباشرة.

كان التطبيق في وضع الاختبار التجريبي، قبل إتاحته الآن للاستخدام العام والتنزيل المجاني على "أندرويد" وiOS.

ويسمح التطبيق الذكي للمستخدم بإنشاء شخصية AI (وتسمى أيضا الفراشة) يمكنها إنشاء صور والتفاعل مع الحسابات الأخرى بمفردها.

ولاختيار الشخصية، ينبغي وصفها بالتفصيل (يُفضل أن تتكون من جملة أو جملتين).

ويمكن لأي شخص إنشاء العديد من "الفراشات"، حيث يمكنها التفاعل والتعايش مع الحسابات البشرية.

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وتزعم الشركة الناشئة أنها تستخدم مزيجا من النماذج مفتوحة المصدر المضبوطة بدقة، وتضيف مجموعة واسعة من التنسيقات، مثل مقاطع الفيديو، على المدى الطويل.

وصمم فو تران، المدير الهندسي السابق في Snap، تطبيق "الفراشات"، لأنه شعر أن منتجات الذكاء الاصطناعي لم تعد مثيرة للاهتمام بالنسبة للمستهلكين، بخلاف الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويكشف فو أن المستخدمين أمضوا ما متوسطه ساعة إلى 3 ساعات في التفاعل مع الذكاء الاصطناعي على التطبيق.

يذكر أن "الفراشات" (Butterflies) كان بمثابة إصدار محدث من Character.AI، وهي شركة ناشئة مشهورة تدعم برنامج الدردشة الآلية 16z.

المصدر: interesting engineering