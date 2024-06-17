كيف نطيل عمر الهاتف الذكي؟

قدمت خبيرة الاتصالات الروسية نتاليا غوليتسينا بعض النصائح التي تساعد على إطالة عمر الهاتف الذكي وتحمي مكوناته من الأعطال.

حول الموضوع قالت الخبيرة:"من بين الأشياء التي تساعد في الحفاظ على بطارية الهاتف من التلف هو استخدام خلفيات تشغيل داكنة للشاشة، فهذا الأمر يساهم في توفير الطاقة، ويقلل من إجهاد العينين أيضا".

وأضافت:"يمكن للغبار والأوساخ التي تتسرب إلى منافذ وفتحات الهاتف أن تتسبب بحدوث مشكلات وأعطال في الجهاز، لذا يجب الحفاظ على نظافة الهاتف ومسحه باستمرار بقطعة قماش ناعمة ورطبة، ومن الضروري أيضا حماية الهاتف من الصدمات باستعمال أغطية الحماية الخارجية العالية الجودة".

ونوهت غوليتسينا إلى أن مستخدمي الهواتف يجب عليهم إغلاق التطبيقات بعد الانتهاء من استخدامها، والقيام بشكل دوري بعمليات تنظيف الذواكر من الملفات غير الضرورية، فتراكم البيانات بشكل كبير في الهاتف قد يتسبب بمشكلات في عمله.

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وشددت الخبيرة على ضرورة استخدام الشواحن الأصلية مع الهواتف، والتي تؤمن للأجهزة طاقة الشحن المطلوبة، كي لا يتعرض الهاتف أو بطاريته للتلف، كما ذكرت أن بعض مستخدمي هواتف أندرويد يمكنهم إعادة معايرة بطاريات هواتفهم من خلال عملية "إعادة ضبط المصنع" في إعدادات الجهاز.

المصدر: فيستي