HTC تعود إلى عالم أندرويد بواحد من أفضل الهواتف

تستعد HTC لإطلاق هاتفها الجديد الذي سيعيدها إلى المنافسة في عالم أجهزة أندرويد المحمولة.

وتشير التسريبات إلى أن هاتف HTC U24 Pro الجديد حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP67، وجهّز بشاشة OLED، مقاسها 6.8 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها 387 شمعة/م تقريبا، وحميت هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش.

وسيعمل الهاتف بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 720، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

إقرأ المزيد

وكاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+12+8) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

وحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 3.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 30 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي.

المصدر: gsmarena