مايكروسوفت تطلق إصدارات جديدة من أجهزة Xbox

استعرضت مايكروسوفت خلال مؤتمر Xbox Games Showcase ثلاثة نماذج جديدة من منصات Xbox المخصصة لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية.

يأتي النموذج الأول كنسخة مطوّرة عن منصات Xbox Series S، باللون الأبيض، وزوّد بذاكرة داخلية بسعة 1 تيرابايت، ويفترض أن يطرح للبيع بسعر 349 دولارا.

والنموذج الثاني جاء كنسخة مطورة عن أجهزة Xbox Series X، باللون الأبيض أيضا، وبذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت، ومن المفترض أن يطرح بسعر 449 دولارا.

أما النموذج الثالث فجاء مطورا عن أجهزة Xbox Series X، وبلون مميز يسمى Galaxy Black Special Edition، وجهّز بذاكرة داخلية بسعة 2 تيرابايت، وسيطرح بسعر 599 دولارا.

وأشارت مايكروسوفت خلال المؤتمر إلى أنها ستوفر معلومات إضافية عن مواصفات هذه الأجهزة في وقت لاحق، وستطرحها في الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري.

المصدر: 3dnews