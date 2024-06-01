Dell تطلق مجموعة من الحواسب المتطورة والأنيقة

بدأت Dell بطرح مجموعة من الحواسب الجديدة التي صممت لتكون من بين أجمل الأجهزة المحمولة وأكثرها تميزا من حيث المواصفات.

من أبرز الحواسب الجديدة التي أعلنت عنها Dell يأتي حاسب XPS 13 الجديد، إذ حصل على هيكل نحيف مصنوع من المعدن، يزن 1.8 كلغ فقط، ويأتي بلونين أساسيين هما الأبيض والفضي.

وجهّزت نماذج هذا الحاسب بشاشات OLED بمقاس 13.4 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) أو (2560/1600) أو (2880/1800) بيكسل، وحميت هذه الشاشات بزجاج Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش.

وتعمل هذه الأجهزة بمعالجات Intel Core Ultra 5 أو Ultra 7، وذواكر وصول عشوائي تتراوح سعاتها ما بين 8 و64 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعات تتاروح ما بين 512 غيغابايت و4 تيرابايت، كما زودت هذه الحواسب بمكبرات صوت عالية الأداء وكاميرات عالية الدقة لمكالمات الفيديو.

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ومن الحواسب المميزة التي كشفت عنها Dell أيضا يأتي حاسب XPS 14 الذي حصل على شاشة OLED مقاس 14.5 بوصة، دقة عرضها (3200/2000) بيكسل، ومعالج Intel Core Ultra 7، وذواكر وصول عشوائي تبدأ سعاتها من 16 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعات تصل إلى 4 تيرابايت.

المصدر: 4pda