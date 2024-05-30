Fitbit تكشف عن ساعتها الجديدة المخصصة للأطفال (فيديو)

كشفت شركة Fitbit التابعة لغوغل عن ساعتها الذكية الجديدة التي صممت لتكون مناسبة للأطفال ويمكن استعمالها لإجراء المكالمات الصوتية.

تتميز ساعة Fitbit Ace LTE بتصميمها الأنيق وهيكلها المتين المضاد للصدمات والمحمي من الماء والغبار.

وأشارت Fitbit إلى أن هيكل الساعة مصنوع من الفولاذ المضاد للصدأ والبلاستيك المعاد تدويره، وأحيط بإطارات مطاطية خاصة، وشاشتها حميت بزجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش، كما يمكن للساعة مقاومة الماء حتى عمق 50 م.

وتأتي الساعة بأبعاد (41.04/44.8/13.35) ملم، وزن هيكلها الأساسي 28 غ تقريبا، وجهّزت بشاشة OLED، وتقنيات Bluetooth 5.0، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 328 ميلي أمبير، وتقنيات GPS/GNSS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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ويمكن استعمال هذه الساعة لإجراء المكالمات الصوتية وإرسال الرسائل النصية عبر شبكات LTE الخلوية، كما توفر للآباء إمكانية تتبع موقع أطفالهم من خلال تطبيق Fitbit، وجهّزت بالعديد من التقنيات والتطبيقات لتحفيز الأطفال على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، كما زوّدت بالعديد من الألعاب المسلية للأطفال.

المصدر: 3dnews