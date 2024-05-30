روبوت ياباني يحطم الرقم القياسي بحل مكعب روبيك في "جزء من الثانية"

قام روبوت طوره العلماء اليابانيون بحل مكعب روبيك في 0.305 ثانية، وتجاوز الرقم القياسي العالمي السابق.

علما أن الرقم القياسي للإنسان العاقل أطول بحوالي 10 مرات، أي ما يعادل 3.13 ثانية.

وحطم الروبوت الياباني الرقم القياسي العالمي السابق الذي سجلته آلة في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا عام 2018 بفارق 0.07 ثانية.

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وما يلفت الانتباه بالطبع هو سرعة التجميع الميكانيكي. ومن أجل تدوير المكعب بهذه السرعة، يمتلك الروبوت جهاز تحكم دقيقا للغاية ومحركات متزامنة تماما وخوارزمية تحلل استراتيجية حل المكعب.

وقد تم إدراج الرقم القياسي الجديد لحل مكعب روبيك في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا