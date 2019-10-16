روبوت مبتكر يحل مكعب "روبيك" بـ 3 دقائق (فيديو)

تمكنت يد روبوتية مميزة بأصابع "شبيهة بأصابع البشر"، من حل مكعب "روبيك" خلال 3 دقائق تقريبا.

ويعد الجهاز، الذي يقوده الذكاء الصناعي، أول "روبوت" يدير هذا الإنجاز دون تصميمه خصيصا لذلك، حيث درّب نفسه بنفسه.

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وصًممت يد الروبوت بطريقة يمكن استخدامها لإدارة أمور أخرى، حيث تعلمت حل مكعب "روبيك" عبر تقنية التجربة والخطأ، المعروفة باسم "تعلم التعزيز".

وقامت شركة OpenAI بتعليم الذكاء الصناعي للتحكم في اليد الآلية، التي طورتها شركة Shadow Robot.

وفي حديثه مع NewScientist، قال الباحث بيتر ويليندر: "إنه يبدأ من عدم معرفة أي شيء عن كيفية تحريك اليد أو كيف سيكون رد فعل المكعب إذا ضغطت على الجانبين أو على الوجوه".

ثم يعمل الذكاء الصناعي على نظام تسجيل النقاط عند القيام بحركة ناجحة، مثل قلب المكعب أو تدوير وجهه.

وقال الباحثون إنه كان من الصعب ضبط الذكاء الصناعي، بسبب عدد نقاط الاتصال المتزامنة بين اليد والجسم، والتي غالبا ما تدخل في حل مكعب "روبيك".

ومع ذلك، كان الذكاء الصناعي قادرا على تعلم تصحيح الأخطاء، مثل تدوير المكعب عن طريق الخطأ أكثر من اللازم.

وتماما مثل الإنسان، فإن الوقت الذي يستغرقه الروبوت لحل مكعب "روبيك"، يعتمد على مدى صعوبته في المقام الأول.

ويأمل الباحثون أن يجري تدريب اليد الآلية بشكل أكبر على القيام بالعديد من المهام العامة.

المصدر: ديلي ميل