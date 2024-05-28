هواوي تكشف عن أحدث حواسبها اللوحية (فيديو)

كشفت هواوي عن حاسبها الجديد الذي صنف من بين أفضل الحواسب المحمولة بسبب موصفاته وتقنياته الممتازة.

ويأتي حاسب MatePad 11.5 S بهيكل أبعاده (261/177/6.2) ملم، وزنه 510 غ، وجهّز بلوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم ببعض التطبيقات عن بعد.

أما شاشاته فجاءت TFT LCD بمقاس 11.5 بوصة، دقة عرضها (2800/1840) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها 291 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Harmony OS 4.2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 256 غيغابايت، كما حصل على العديد من الميزات للاقتران بسهولة مع مختلف أنواع الهواتف والأجهزة المحمولة.

وزوّد بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

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ودعمته هواوي بـ 4 مكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.0، وتقنيات "بلوتوث-5.2"، وبطارية بسعة 8800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 22.5 واط، كما يدعم هذا الحاسب ميزة الشحن العكسي إذ يتم استعماله لشحن الهواتف والأجهزة الأخرى لاسلكيا.

المصدر: gsmarena