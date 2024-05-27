Umidigi تطلق هاتفا مصفحا بمواصفات مميزة
بدأت Umidigi بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على هيكل شديد المتانة يجعله جهازا ممتازا لمحبي السفر والمغامرات في الطبيعة.
ويأتي هاتف Umidigi Bison X20 بهيكل مضاد للصدمات وفق معيار MIL-STD-810G، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (172.1/83.8/12.9) ملم، وزنه 278 غ.
وشاشاته جاءت IPS LCD بمقاس 6.53 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.
يعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Mediatek Helio P60، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP3، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
وزوّد بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (20+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير العريض، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.
ودعمته Umidigi بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبوصة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 10 واط.
المصدر: gsmarena