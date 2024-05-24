Xiaomi تعلن عن حاسبها الجديد ومواصفاته المنافسة

أعلنت Xiaomi عن مواصفات حاسب Poco Pad الذي سيكون من بين أقوى المنافسين في عالم حواسب أندرويد اللوحية.

ويأتي الحاسب بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، أبعاده (280/181/7.5) ملم، وزنه 571 غ، وزوّد بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة.

وشاشاته أتت IPS LCD بمقاس 12.1 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 600 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 3 المضاد للصدمات والخدوش.

يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات HyperOS، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وحصل على كاميرا أساسية بدقة 8 ميغابيكسل فيها عدسة للتصوير العريض، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية.

ودعمته Xiaomi بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبوصلة إلكترونية، و4 مكبرات صوت عالية الأداء، وبطارية بسعة 10000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واط.

المصدر: gsmarena