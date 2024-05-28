ببطارية كبيرة وهيكل متين.. Blackview تعلن عن هاتفها الجديد

أعلنت Blackview عن هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل شديد المتانة وزوّد ببطارية كبيرة تكفيه ليعمل لأسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة.

ومن أكثر ما يميز هاتف Blackview BV8100 الجديد هو هيكله المتين الذي حمي بإطارات معدنية وملحقات مطاطية ليكون مقاوما للصدمات، إذ جاء مقاوما للكسر وفق معيار MIL-STD-810H، كما جاء مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وأبعاد هذا الهيكل جاءت (175.8/81.2/18.1) ملم، ووزنه 360 غ.

وشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.

والكاميرا الأساسية له أتت ثنائية العدسة بدقة (50+13) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 1440p بمعدل 30 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

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يعمل الجهاز بنظام Android 14، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، ذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

ودعمته Blackview ببطارية كبيرة بسعة 8800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، كما زودته بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ USB Type-C، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: gsmarena