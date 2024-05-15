اليابان بصدد تطوير منظومة قائمة على الذكاء الاصطناعي للترجمة الفورية

ابتكر اليابانيون نظام ترجمة فورية للمفاوضات السرية، يعتمد على الذكاء الاصطناعي المدرب على مهارات المترجمين الفوريين الحقيقيين.

وقالت صحيفة "يوميوري" اليابانية إن المعهد الوطني الحكومي الياباني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قام بتطوير نظام الترجمة الفورية الشفهية الذي يفترض أن يستخدم، من بين أمور أخرى، لإجراء مفاوضات دولية تتسم بقدر كبير من السرية. ويقوم النظام على استخدام الذكاء الاصطناعي المدرب على مهارات المترجمين الفوريين الحقيقيين.

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ويتوقع أن يتم إنجاز المشروع بالكامل بحلول عام 2030، وسيكون في البداية قادرا على العمل باللغات اليابانية والإنجليزية والصينية والكورية والفرنسية. وتجري حاليا عملية تزويد النظام بمصطلحات مختلفة.

يذكر أن مشاريع تطوير أنظمة الترجمة الفورية القائمة على الذكاء الاصطناعي تتحقق في بلدان أخرى، ولكن اليابان قررت تطوير التكنولوجيا الخاصة بها من هذا النوع لصالح الحفاظ على سرية المفاوضات. من المقرر اختبار نظام الترجمة الفورية التلقائية في المؤتمرات الدولية التي تعقد في اليابان العام الجاري والعام المقبل. ويتوقع أن تمتد قدراته في المستقبل إلى 15 لغة رئيسية في العالم، بما في ذلك اللغة الروسية.

المصدر: تاس