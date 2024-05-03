التلفزيون المصري يكشف حقيقة إطلاق أول مذيعة بالذكاء الاصطناعي (صور + فيديو)

كشفت رئيسة قطاع التلفزيون المصري، نائلة فاروق، حقيقة إطلاق أول مذيعة بالذكاء الاصطناعي بالتلفزيون الرسمي بعد أن زعمت إحدى الصفحات على "فيسبوك" ذلك الأمر.

وقالت رئيسة قطاع التلفزيون المصري في تصريح لموقع "القاهرة 24" إن هذا الأمر غير صحيح، مؤكدة أنه "لا يمكن ترك مذيعينا ونستخدم مذيعات بالذكاء الاصطناعي".

وأضافت أن الهدف من الصور والفيديوهات المنتشرة لم يكن ذلك، حيث أوضحت أن الإعلان المنتشر ترويج لإحدى الحلقات التي ستتحدث عن أضرار السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي خاصة في ظل وجود العديد من المواقع الخطيرة.

وظهرت إعلامية الذكاء الاصطناعي وتدعى مي عطية عبر صفحتها على منصة "فيسبوك" من خلال مشاركة صور وفيديوهات زاعمة أنها أول مذيعة بالذكاء الاصطناعي في التلفزيون المصري.

المصدر: "القاهرة 24"