Infinix تكشف عن واحد من أفضل هواتف أندرويد

كشفت Infinix عن هاتفها الجديد الذي تميّز بالتصميم الأنيق والتقنيات المتطورة التي حصل عليها.

وأكثر ما يشد الانتباه في هاتف Infinix GT 20 Pro هو الواجهة الخلفية لهيكله وخطوط الإضاءة المميزة التي جاءت عليها، فضلا عن حصول الجهاز على مروحة خارجية صغيرة تثبت بسهولة على الواجهة الخلفية لتبريد الهاتف أثناء الاستخدام المكثف وتشغيل ألعاب الفيديو.

حصل الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (164.3/75.4/8.2) ملم، وزنه 194غ، وجهّز بشاشة AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2436/1080) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا.

يوفر الهاتف قدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (108+2+2) ميغابيكسل وفيها عدسة macro ومستشعر لتحديد عمق الصورة، فضلا عن كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 32 ميغابيكسل.

ويعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات XOS 14، ومعالج Mediatek Dimensity 8200 Ultimate المتطور، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC6، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية بسعة 256 غيغابايت.

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ودعمته Infinix بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومكبرات صوت عالية الأداء من JBL، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.

المصدر: gsmarena