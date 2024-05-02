Vivo تزيح الستار عن هاتف بمواصفات مميزة

كشفت vivo عن هاتفها الجديد الذي جهّز بمواصفات وتقنيات تجعله أحد أقوى المنافسين في عالم أجهزة أندرويد المحمولة.

ويأتي هاتف vivo V30e الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (164.4/74.8/7.7) ملم، وزنه 179 غ.

وشاشته جاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسيل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1300 شمعة/م تقريبا.

ويقدم هذا الجهاز إمكانيات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي جاءت بدقة (50+8) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض، فضلا عن كاميرته الأمامية التي أتت بدقة 50 ميغابيكسل، ويمكنها توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات Funtouch 14، ومعالج Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

ودعمته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات GPS وGLONASS وGALILEO وBDS لتحديد المواقع، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واط.

المصدر: gsmarena