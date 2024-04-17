بافيل دوروف يتوقع نمو جمهور "تليغرام"

أعلن مؤسس تطبيق "تليغرام"بافيل دوروف، أنه يتوقع ازدياد عدد المستخدمين النشطين للتطبيق خلال عام.

وفي مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون قال دوروف:"من المحتمل أن يتجاوز عدد المستخدمين النشطين لتطبيق "تليغرام" عتبة المليار مستخدم في غضون عام من اليوم. أعتقد أننا نقوم بعمل رائع".

وأضاف:"لدى "تليغرام" الآن حوالي 900 مليون مستخدم، ولم ننفق دولارا واحدا لجذب هؤلاء المستخدمين للتطبيق".

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وأشار دوروف خلال المقابلة أيضا إلى أن التطبيق يتعرض لضغوطات من قبل شركتي آبل وغوغل، وأن الشركتين نوهتا "بشكل واضح للغاية" أنه سيتم استبعاد "تليغرام" من متاجر التطبيقات إذا لم يلتزم بالقواعد المحددة من قبلهما.

المصدر: نوفوستي