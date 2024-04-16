روسيا.. تدريب الذكاء الاصطناعي للكشف عن تضيق الشرايين الدماغية

قام فريق من المتخصصين في جامعة موسكو الحكومية وجامعة موسكو التكنولوجية وشركة Gammamed-Soft LLC بتطوير خوارزمية تستخدم الذكاء الاصطناعي للكشف عن المناطق المتضيقة في شرايين الدماغ.

وقالت الخدمة الصحفية لجامعة موسكو التكنولوجية إن تقييم حالة الأوعية الدموية يجري على أساس بيانات خاصة بتصوير الأوعية المقطعي.

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وأضافت قائلة:" التكنولوجيا الجديدة تسمح بإعادة بناء شجرة الأوعية الدموية للمريض تلقائيا وحساب المواصفات المورفولوجية للكشف الدقيق عن مناطق تضيق الأوعية. والغاية الرئيسية من الدراسة هي إنشاء أداة فعالة للتعرف التلقائي على تضيق الشريان الدماغي على الصور المقطعية ثلاثية الأبعاد.

أظهر اختبار الخوارزمية على عينة مكونة من 118 سلسلة من الصور المقطعية دقة عالية في اكتشاف التضيق، وهي نسبة 83.1%. وتم أيضا التقاط صور ثلاثية الأبعاد لشجرة الأوعية الدموية المعاد بناؤها، مما يشير إلى الشرايين المتضيقة، وسيؤدي إدخال الخوارزمية في الممارسة السريرية إلى تسريع وتبسيط عملية تشخيص تضيق الشرايين في الدماغ.

وتم تقديم نتائج الدراسة في إطار المؤتمر الدولي "اللغة والوعي والتواصل: المنهجية والممارسات الإنسانية"، الذي نظمته جامعة موسكو التكنولوجية، ومعهد اللغويات والتواصل بين الثقافات لدى جامعة "سيتشينوف" وكلية الآداب في جامعة موسكو الحكومية وجامعة "دونيتسك" القومية ومركز "ليونتيف" لدراسات التواصل بين الثقافات. وأقيم المؤتمر في إطار فعالية "أسبوع التعليم الطبي".

المصدر: تاس