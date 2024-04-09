HP تعلن عن أحدث حواسبها بأسعار منافسة

كشفت HP عن نماذجها الجديدة من حواسب Chromebook التي حصلت على مواصفات جيدة وستطرح بأسعار منافسة.

والجهاز الأبرز الذي أعلنت عنه HP مؤخرا هو حاسب Chromebook Plus x360 بنسخته الجديدة، والذي حصل على هيكل أنيق التصميم، وشاشة IPS تعمل باللمس بمقاس 14 بوصة، تعرض الصور والفيديوهات بدقة FHD.

ويوفر الأداء الممتاز لهذا الحاسب معالج Intel Core i3-N305، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5 بسعة 8 غيغابايت، وذواكر داخلية من نوع UFS بسعة 128 و256 غيغابايت، كما جهّز بكاميرا لمكالمات الفيديو بدقة 1080 بيكسل.

وأعلنت HP عن طرازين جديدين من حواسب Chromebook x360، حصل كل منهما على شاشة بمقاس 14 بوصة تعمل باللمس.

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وحصلت أجهزة Chromebook x360 على معالجات N100 و N200 من Intel، وذواكر وصول عشوائي 4 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية بسعة 64 و128 غيغابايت، كما جهّزت بكاميرا لمكالمات الفيديو بدقة 720 بيكسل.

وستباع حواسب Chromebook x360 بأسعار تبدأ من 300 دولار تقريبا، فيما ستطرح أجهزة Chromebook Plus x360 بسعر 600 دولار تقريبا.

المصدر: ixbit