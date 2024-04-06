غوغل تدرس فرض رسوم على عمليات البحث التي تستخدم الذكاء الاصطناعي

ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن غوغل تدرس إمكانية فرض رسوم على عمليات البحث التي ستوفرها عبر الإنترنت، والتي ستستخدم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الموضوع قد يكون مرتبطا بمساعد Gemini AI الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، والذي تخطط غوغل لدمجه في عمليات البحث التي ستوفرها عبر متصفحها، إذ يتوفر هذا المساعد حاليا لبعض المشتركين الخاصين الذين يستفيدون من خدمات Gmail وDocs.

وأشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى"أن العمل جار من قبل غوغل لتطوير التقنيات اللازمة لدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث عبر الإنترنت، لكن غوغل لم تتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن إطلاق خدمات بحث مدفوعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي".

نوهت الصحيفة إلى "أن عمليات البحث التقليدية عبر متصفح غوغل ستظل مجانية، وستظهر للمستخدمين العاديين والمستخدمين الذين لديهم اشتراكات مميزة أيضا، الإعلانات في المتصفح".

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وذكرت الصحيفة أن "غوغل كانت قد بدأت منذ العام الماضي باختبار تقنيات (SGE) للبحث باستخدام الذكاء الاصطناعي، وأن هذه التقنيات متوفرة لأعداد محدودة من المستخدمين من خلال اشتراك Google One المدفوع، والذي يوفر للمستخدمين مساحات إضافية للتخزين السحابي".

وكانت غوغل قد أعلنت في فبراير الجاري أيضا أنها أدخلت بعض التعديلات على مساعد Gemini الذكي، وبات المساعد قادرا على العمل مع لغات إضافية.

المصدر: فيستي