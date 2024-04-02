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Asus تطلق حاسبا صغيرا بقدرات مميزة

العالم الرقمي و Social media

Asus تطلق حاسبا صغيرا بقدرات مميزة
youtube/ ASUS
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أعلنت Asus عن بدء مبيعات حاسبها الصغير الجديد NUC 14 Pro الذي جهزته بمواصفات تجعله من أفضل الحواسب المكتبية.

أكثر ما يميز هذا الحاسب هو هيكله الصغير الذي يجعله مناسبا للاستخدام في المكاتب والشركات، ويسهل إمكانية نقله بسهولة.

ويتمتع بقدرات ممتازة في معالجة البيانات بفضل معالجات Core Ultra 7 وCore Ultra 5 وCore 3 الحديثة من إنتل، وذواكر الوصول العشوائي DDR5 5600 SO-DIMM التي تصل سعاتها إلى 96 غيغابايت.

ويعد هذا الحاسب مناسبا أيضا للمبرمجين ومصممي الصور والفيديوهات كونه يعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على المعالجات المركزية ومعالجات الرسوميات.

ويدعم هذا الجهاز تقنيات AI Boost، وجهّز بشرائح للاتصال مع شبكات WiFi 6E وشبكات "بلوتوث 5.3" لتأمين تبادل سريع للبيانات.

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ودعمته Asus بمنافذ متنوعة للاقتران مع مختلف أنواع الشاشات والأجهزة الإلكترونية، إذ حصل على منفذي Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ HDMI 2.1، وثلاثة منافذ USB 3.2 Gen 2 Type-A، ومنفذ USB 3.2 Gen2x2 Type C، ومنفذ RJ45 LAN.

المصدر: 3dnews

 

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