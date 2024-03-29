جهاز مميز يعيد اسم Sharp لعالم هواتف أندرويد

انتشر في الأسواق العالمية مؤخرا جهاز ذكي مميز أطلقته Sharp لتنافس من خلاله هواتف أندرويد المتطورة.

يأتي هاتف Aquos R8s بهيكل مميز التصميم مصنوع من أجود المواد، أبعاده (159/74/8.7) ملم، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.

وشاشته جاءت من نوع PRO IGZO LTPO OLED، بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 403 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision.

يعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وكاميرته الأساسية جائت ثنائية العدسة بدقة (50+13) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فحصلت على عدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميغابيكسل.

وجهزته Sharp بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM، ومنفذ USB Type-C 3.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4750 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

المصدر: gsmarena