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جهاز مميز يعيد اسم Sharp لعالم هواتف أندرويد

العالم الرقمي و Social media

جهاز مميز يعيد اسم Sharp لعالم هواتف أندرويد
Legion-Media
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انتشر في الأسواق العالمية مؤخرا جهاز ذكي مميز أطلقته Sharp لتنافس من خلاله هواتف أندرويد المتطورة.

يأتي هاتف Aquos R8s بهيكل مميز التصميم مصنوع من أجود المواد، أبعاده (159/74/8.7) ملم، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68.

وشاشته جاءت من نوع PRO IGZO LTPO OLED، بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 403 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision.

يعمل الجهاز بنظام Android 13، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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وكاميرته الأساسية جائت ثنائية العدسة بدقة (50+13) ميغابيكسل، أما كاميرته الأمامية فحصلت على عدسة للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميغابيكسل.

وجهزته Sharp بمنفذ Nano-SIM وتقنية eSIM، ومنفذ USB Type-C 3.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4750 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع.

المصدر: gsmarena

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