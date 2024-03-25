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فلوريدا تحظر إنشاء حسابات للأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي

العالم الرقمي و Social media

فلوريدا تحظر إنشاء حسابات للأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية
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وقع حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، على قانون يمنع الأطفال من إنشاء حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان نشر على موقع ديسانتيس: "وقع الحاكم ديسانتيس قانونا يحظر على الأطفال دون سن 14 عاما امتلاك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يسمح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما بامتلاك حسابات إلا بموافقة الوالدين".

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وأشار الحاكم إلى أن الشبكات الاجتماعية تضر الأطفال بطرق عديدة، وبذلك القانون يتمكن الآباء من حماية أطفالهم بشكل أفضل من أي محتوى ضار.

ولم يوضح البيان كيف سيتم تنفيذ القانون المعمول به داخل الولاية، وآليات التحقق من العمر التي سيتم استخدامها، ولم يذكر ما إذا كان سيلزم شبكات التواصل الاجتماعي بحذف الحسابات الحالية للأطفال ما دون 14 عاما.

المصدر: نوفوستي

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