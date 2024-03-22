OnePlus تكشف عن هاتفها الجديد ومواصفاته المميزة

كشفت OnePlus عن هاتف جديد حصل على مواصفات وكاميرات ممتازة وسيطرح بسعر منافس.

ويأتي هاتف Ace 3V الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (162.7/75.2/8.5) ملم، وزنه 200 غ.

وشاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (2772/1440) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2150 شمعة/م تقريبا.

ويتمع الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي جاءت بدقة (50+8) ميغابيكسل وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض، كما زوّد بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

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يعمل الجهاز بنظام Android 14 مع واجهات ColorOS 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 732، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

ودعمته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، أما سعر هذه الهاتف في الأسواق العالمية فسيكون نحو 280 يورو.

المصدر: gsmarena