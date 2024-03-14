موتورولا تعود للمنافسة بهاتف مميز (فيديو)

أعلنت موتورولا عن هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب سعره المنافس ومواصفاته الجيدة.

ويأتي هاتف Moto G بنسخة 2024 بهيكل أنيق التصميم، أبعاده (164.4/75/8.2) ملم، وزنه 194 غ.

أما شاشاته فجاءت IPS LCD بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (1612/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 267 شمعة/م تقريبا.

وحصل الجهاز على كاميرا أساسية بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها عدسة بفتحة f/1.8 للتصوير العريض، وعدسة macro بفتحة f/2.4، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل.

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يعمل الهاتف بنظام Android 14، ومعالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

ودعمته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وأنظمة GPS وGLONASS وGALILEO لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 18 واط، وستطرحه في الأسواق العالمية قريبا بسعر 180 يورو تقريبا.

المصدر: gsmarena