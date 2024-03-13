Vivo تعلن عن منافس جديد لهواتف سامسونغ (فيديو)

كشفت vivo عن هاتف مميز حصل على مواصفات تجعله منافسا قويا لهواتف سامسونغ الجديدة.

ويأتي هاتف vivo iQOO Z9 بهيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (163.2/75.8/7.8) ملم، وزنه 188 غ.

وشاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، أبعادها "20:9"، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 1800 شمعة/م.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل يمكنها تصوير فيدوهات FHD بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات Funtouch 14، ومعالج Mediatek Dimensity 7200، ومعالج رسوميات Mali-G610 MC4، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

وزودته vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات لتحديد المواقع عبر خدمات GPS وGALILEO وGLONASS وBDS، كما جهّزته ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 44 واط.

المصدر: gsmarena