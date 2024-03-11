الإعلان عن هاتف "5G" الجديد من سامسونغ

أعلنت سامسونغ عن هاتفها الجديد القادر على العمل مع شبكات "5G"، والذي ستطرحه بسعر منافس جدا.

يأتي هاتف Galaxy F15 بنسخة "5G" بهيكل أبعاده (160.1/76.8/9.3) ملم، وزنه 217 غ.

وشاشاته جاءت Super AMOLED بمقاس 6.6 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، ومعدل سطوعها 390 شمعة/م تقريبا.

يعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهات One UI 6، ومعالج +Mediatek Dimensity 6100، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128غيغابايت قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر شرائح microSDXC.

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أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة للتصوير الفائق العرض، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 13 ميغابيكسل.

حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط، وسعره في الأسواق العالمية من المفترض أن يبدأ من 150 يورو.

المصدر: gsmarena