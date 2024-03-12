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مفاجأة من إيلون ماسك لمستخدمي منصة "X"

العالم الرقمي و Social media

مفاجأة من إيلون ماسك لمستخدمي منصة
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن منصة "X" تحضر لمفاجأة لمستخدميها خلال الأسبوع الجاري.

وأشار ماسك إلى أن المنصة ستوفر خلال هذا الأسبوع لمستخدميها برمجيات Grok التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وستكون معرّفات هذه البرمجيات مفتوحة المصدر.

ولم يتطرق إلى الميزات التي ستوفرها برمجيات Grok، لكن من المتوقع أنها ستكون بمثابة مساعد ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم الخدمات لمستخدمي منصة "X"، وأن تتوفر للمشتركين في خدمات المنصة المدفوعة مقابل 16 دولارا شهريا.

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وكان ماسك قد روج سابقا لفكرة أن تكون معرفات برمجيات Grok مفتوحة المصدر، وفي حال تحقق هذه الأمر فإن شركة "xAI" التي أسسها، والتي تطور هذه البرمجيات ستنضم إلى العديد من الشركات التي قامت بمثل هذا الأمر من قبل مثل "Meta" وشركة "Mistral" الفرنسية الناشئة.

وتجدر الإشارة إلى أن شبكة "X" المملوكة لماسك كانت قد كشفت العام الماضي أيضا عن جزء من الرموز المصدرية لخوارزميات برامجها، والآن ستنضم إليها شركة "xAI" التي تعمل في مجال تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

المصدر: 3dnews

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