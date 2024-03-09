مجلة: X ستطلق نظيرا لموقع YouTube لأجهزة التلفزيون

أفادت مجلة Fortune بأن شركة X المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، ستطلق تطبيقا لأجهزة تلفزيون Amazon وSamsung الذكية للتنافس مع YouTube.

ووفقا للمجلة، من المقرر أن تتم عملية الإطلاق في الأسبوع المقبل، وستكون واجهة المنصة الجديدة مطابقة لتطبيق يوتيوب المدمج في أجهزة التلفزيون.

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ونقلت المجلة عن مصدر مطلع على الموضوع: "يبدو أن إيلون ماسك يرغب فعلا في الدخول في منافسة مع يوتيوب".

وهكذا، يريد الملياردير الأمريكي إقناع مستخدمي X بمشاهدة "مقاطع الفيديو الطويلة على الشاشات التلفزيونية الكبيرة" وجذب المعلنين والمؤثرين إلى شبكة التواصل الاجتماعي التي يملكها.

المصدر: تاس