خبير روسي يحذّر من تقنيات "التزييف العميق"

حذّر الخبير التقني الروسي، دميتري كريوكوف من انتشار الفيديوهات المزيفة على الإنترنت، والتي يتم تطويرها عبر ما يسمى بتقنيات الـ"تزييف العميق".

وحول الموضوع قال الخبير:"أعتقد أن تقنيات التزييف العميق تتطور بسرعة كبيرة، وخلال عام قد يكون من المستحيل التمييز بين مقطع فيديو مزيف ومقطع حقيقي، وقد تستغل هذه التقنيات من قبل المحتالين عبر الإنترنت".

وأضاف:"من الأسهل والأسرع بالنسبة للمحتالين صنع فيديوهات مزيفة للتأثير على شخص ما والحصول على بياناته بدلا من اختراق أنظمة معينة، لذلك فإنهم سيعتمدون في المستقبل على أساليب احتيالية تمكنهم من استغلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".

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وأشار الخبير إلى "أن وسائل الكشف عن التزييف العميق ما تزال في بداياتها حاليا، وغير فعالة بما فيه الكفاية، لذا يمكننا أن نتوقع زيادة في عدد الهجمات الإلكترونية التي تستخدم فيها تقنيات التزييف العميق، ولا يمكن مقاومة هذه الهجمات إلا من خلال تدريب مستمر للكوادر والخبراء المختصين في قضايا أمن المعلومات".

المصدر: فيستي