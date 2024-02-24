مستشار مدير عام "روساتوم": روسيا تتقدم على الغرب في مجال تطوير برمجيات الكمبيوتر الكمومي

قال رسلان يونسوف، مستشار مدير عام شركة "روساتوم" الحكومية، إن بعض الزملاء الأجانب يتخلفون عن روسيا في مجال تطوير برمجيات أجهزة الكمبيوتر الكمومية.

يعمل الأخصائيون الروس على تطوير برمجيات لأجهزة الكمبيوتر الكمومية المصممة على المستوى العالمي، متفوقين على زملائهم الأجانب، أعلن ذلك في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية رسلان يونسوف، المؤسس المشارك لمركز الكم الروسي، ومستشار مدير عام شركة "روساتوم" الحكومية، وهو أحد مطوّري جهاز الكمبيوتر الكمومي الروسي.

وقال إنه " يوجد اتجاه علمي متكامل في روسيا والعديد من المجموعات العلمية التي تعمل على تطوير الخوارزميات الكمومية وتصنع البرمجيات الكمومية. ونحن نتقدم في هذا المجال على زملائنا الأجانب أو نتطور على قدم المساواة معهم. وتعد الدراسات العلمية النظرية للمتخصصين الروس في مجال تطوير برمجيات أجهزة الكمبيوتر الكمومية في مستوى عالمي جيد جدا. والأهم من ذلك هو أننا نرى أن بعض الزملاء الأجانب الذين يعملون أيضا بنشاط على تطوير أنظمة الكمبيوتر الكمومية يتخلفون عنا".

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ومضى قائلا:" قد قمنا في إطار خارطة طريق الحوسبة الكمومية بتطوير جهاز كمبيوتر كمي بسعة 20 كيوبتا. وحققنا هذا الإنجاز على منصة أيونية. ولدينا أيضا جهاز كمبيوتر بسعة 25 كيوبتا على منصة ذرية. لكن جودة العمليات المنفذة أفضل على منصة الأيونات. وسبق لنا أن قلنا أنه مع مرور الوقت، وهذا الوقت قد حان، سيكون أداء أجهزة الكمبيوتر أكثر أهمية من عدد الكيوبتات. وكلما نمضي قدما، كلما يكون من الصعب مقارنة المنصات المختلفة".

فهل تكون 100 ذرة أفضل من 30 أيونا أم لا ؟ وتكمن الإجابة على هذا السؤال في ما هي نوعية 30 أيونا وما هي 100 ذرة لديك.

ويجري حاليا في جميع أنحاء العالم تطوير أساليب لتقييم كفاءة أجهزة الكمبيوتر الكمومية، على سبيل المثال فإن شركة IBM اقترحت مقياسا مثل الحجم الكمي، وهو مزيج معيّن من كمية ونوعية الكيوبتات الكمومية. بينما لا يتفق الجميع على ذلك، لأن هناك جوانب أخرى لا تغطيها صفة واحدة، ولكنها صفة مثيرة للاهتمام، وقد بدأنا أيضا في استخدامها".

وقال:" في العام المقبل، بالطبع، سنتحدث عن عدد الكيوبتات، ومع ذلك سنبدأ في إظهار الخوارزميات وعمقها، ولن تكون هذه الخصائص أقل أهمية".

المصدر: تاس