TikTok يظهر في نظارات آبل الذكية الجديدة

أعلن القائمون على تطبيقات TikTok أنهم طوروا تطبيقا جديدا مخصصا للعمل مع نظارات Vision Pro الجديدة من آبل.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التطبيق الجديد سيمنح المستخدمين تجربة أكثر متعة في مشاهدة محتوى TikTok من خلال نظارات Vision Pro، إذ تم نقل شريط التحكم وزر"الإعجاب" ليظهرا خارج الشاشة من خلال النظارات، للحصول على تجربة فيديو ممتعة، كما أن شريط التعليقات بات يظهر على جانبي الشاشة في التطبيق.

ويوفر التطبيق للمستخدمين إمكانية مشاهدة التعليقات ومقاطع الفيديو بوقت واحد بطريقة مميزة ثلاثية الأبعاد، كما يوفر إمكانية مشاهدة الفيديوهات من مواقع مختلفة مثل Yosemite.

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وأشار الخبراء في TikTok إلى أن التعديلات التي أدخلت على التطبيق صممت لتكون مناسبة لمستخدمي Apple Vision Pro، كما أن أيقونات "الملف الشخصي" والتعليقات وأدوات التحكم بالصوت باتت تظهر على الجانب الأيمن من الشاشة أيضا.

المصدر: ferra.ru