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روسيا.. تطوير نظام تشغيل جديد للهواتف والأجهزة الذكية

العالم الرقمي و Social media

روسيا.. تطوير نظام تشغيل جديد للهواتف والأجهزة الذكية
Legion-Media
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة Aquarius الروسية أنها تعمل على تطوير نظام تشغيل جديد للهواتف والأجهزة الذكية.

وتبعا لصحيفة "كوميرسانت" الروسية فإن نظام التشغيل الجديد مطوّر عن نظام Android (AOSP) المفتوح المصدر، ومن المفترض أن يثبت في الهواتف والأجهزة الذكية والحواسب اللوحية التي تعمل Aquarius على تطويرها، والتي ستبيعها للمستهلكين وللمؤسسات الحكومية الروسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن Aquarius تخطط لتسجيل برنامج التشغيل الجديد في سجل البرامج المعتمدة من قبل وزارة التنمية الرقمية الروسية، فيما ذكرت الوزارة أنها لم تتلق أي طلبات حتى الآن بهذا الشأن، ولكن وفي حال تم تطوير النظام وإخضاعه للفحوصات المطلوبة فسيتم إدراجه في السجل.

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وتجدر الإشارة إلى أن شركة Aquarius الروسية كانت قد طوّرت سابقا العديد من الأنظمة المخصصة للأجهزة المحمولة، وطورت حواسب لوحية تعمل بأنظمة Aurora OS، كما أعلنت العام الماضي عن هاتفها Aquarius NS M11 الذي يؤمن حماية عالية للبيانات.

المصدر: فيستي

 

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