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غوغل تعلن عن تعديلات في مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini

العالم الرقمي و Social media

غوغل تعلن عن تعديلات في مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini
Legion-Media
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أعلنت غوغل أنها أدخلت تعديلات على مساعدها الجديد للذكاء الاصطناعي Gemini، وطرحت خدمات جديدة للمستخدمين للاستفادة منه.

وكانت غوغل قد أطلقت مساعد Bard الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي قبل نحو عام تقريبا، وأشارت حينها إلى أنه يعتمد على برمجيات LaMDA، ولكنها أعلنت في ديسمبر الماضي عن إطلاق مساعد Gemini الجديد، الذي وصفته بأنه أكثر تطورا، وسيحل محل Bard.

وأوضحت غوغل مؤخرا أن مساعد Gemini يعمل حاليا بنموذج Gemini Pro 1.0، وهو متاح للمستخدمين في أكثر من 230 بلدا، وبأكثر من 40 لغة، ويمكن الوصول إليه عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أو تحميله من خلال متجري غوغل وآبل الإلكترونيين.

ويمكن الاستفادة من بعض خدمات Gemini مجانا حاليا، كما تتوفر منه نسخة مدفوعة باشتراك شهري تحت اسم Gemini Advanced.

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وأشارت غوغل إلى أن خدمات Gemini Advanced ستكون مجانية بشكل اختباري للمستخدمين لمدة شهرين، وبعدها يمكن الاستفادة منها مقابل 20 دولارا كل شهر، وعبر خطة Google One AI Premium Plan، وستوفر هذه الخدمة للمستخدم أيضا سعة تخزين قدرها 2 تيرابايت.

المصدر: gsmarena

 

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