أهم اختصاصات تكنولوجيا المعلومات المرغوبة في روسيا

تعتبر اختصاصات تكنولوجيا المعلومات اليوم من أهم الاختصاصات المرغوبة في سوق العمل، وتسعى العديد من البلدان ومن ضمنها روسيا لاستقطاب أفضل المختصين في هذه المجالات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سوق العمل في روسيا بحاجة الآن للمختصين ذوي الخبرة الكبيرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وخصوصا في مجالات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وأمن الحواسب والحوسبة السحابية.

وحول الموضوع قال سيرغي سنيغيريف، رئيس قسم تطوير الألعاب والتطبيقات الإلكترونية في شركة Dobro Games الروسية:"أصبحت سوق العمل الروسية مشبعة اليوم بالمختصين المبتدئين والمختصين ذوي الخبرة المتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ونحن بحاجة لأصحاب الخبرات الكبيرة. في عام 2024 ستكون الاختصاصات الأكثر شعبية في مجال تكنولوجيا المعلومات في روسيا هي تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية".

ومن جهته قال مؤسس شركة Tiqum لتكنولوجيا المعلومات، يوري غيزاتولين:"مجالات الذكاء الاصطناعي ستكون مرغوبة في سوق العمل على مدار السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، وأتوقع أن الطلب على المختصين في مجالات التعلم الآلي للشبكات سيكون كبيرا في عام 2024".

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ووفقا للمدير الفني لشركة Proscom التقنية الروسية فإن مطوري برمجيات Kotlin وiOS وAndroid وJava يعتبرون من بين المختصين الأعلى أجرا في مجال تكنولوجيا المعلومات في روسيا، فرواتبهم تبدأ من 200 ألف روبل، ومتوسط رواتب مبرمجي (Golang) يبلغ 280 ألف روبل، ومتوسط رواتب مبرمجي Kotlin يعادل 273 ألف روبل، أما مبرمجي " Rust" فمتوسط رواتبهم يعادل 290 ألف روبل.

المصدر: فيستي